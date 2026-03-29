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Varias personas inspeccionan los destrozos en el edificio de oficinas de enfrente, que albergaba las oficinas de la cadena de noticias Al Araby TV, en Doha, el 29 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Varias personas inspeccionan los destrozos en el edificio de oficinas de enfrente, que albergaba las oficinas de la cadena de noticias Al Araby TV, en Doha, el 29 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El jefe del Poder Judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, advirtió este domingo de que los “traidores” y “vendepatrias” serán juzgados de forma inmediata y sin “indulgencia”, y podrían enfrentarse a la pena de muerte, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

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