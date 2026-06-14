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Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 14 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 14 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Ejército iraní afirmó este domingo que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington.

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