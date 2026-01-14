Iraníes pasan junto a una valla publicitaria con el lema «Irán es nuestra patria» en la plaza Enqelab de Teherán, Irán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh.
Agencia EFE
Irán advierte que si Trump le ataca bombardeará bases de Estados Unidos en la región
Irán advierte que si Trump le ataca bombardeará bases de Estados Unidos en la región

Irán advierte que si Trump le ataca bombardeará bases de Estados Unidos en la región

El , el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

“Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

PUEDES VER: Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta a la ONU

El militar aseguró que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”.

“La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos” si Irán es atacado, precisó el militar.

El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 21 de noviembre de 2024. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ MARCELO GARCIA

El presidente estadounidense, , ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EEUU en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el martes 13 de enero a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades. Mientras, varios países europeos convocaron a los representantes de Irán, a raíz de la represión de las protestas, que habrían dejado más de 700 muertos. (AFP)

