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Mohamad Baqer Qalibaf, jefe negociador de Irán. (ICANA NEWS AGENCY / AFP).
Mohamad Baqer Qalibaf, jefe negociador de Irán. (ICANA NEWS AGENCY / AFP).
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Por Agencia EFE

El negociador jefe de Irán en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy.

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