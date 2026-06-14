El negociador jefe de Irán en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, dijo en X Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos.

El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut “han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo”.

Y aseguró que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a Israel.

“La táctica del ‘policía bueno’, policía malo ha quedado obsoleta”, dijo.

Irán y Estados Unidos están muy cerca de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy se firmaría el acuerdo, pero Irán insiste en que será en “los próximos días”.

En medio de la inminencia del acuerdo para poner fin a la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Estado judío lanzó hoy nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut, feudo de Hezbolá, en unos bombardeos que han causado al menos dos muertos.

En semanas anteriores, cuando Teherán y Washington, acercaron posiciones, Israel lanzó otra ofensiva contra Beirut, a lo que la República Islámica respondió atacando al país judío.

Estados Unidos, Pakistan e Irán han confirmado que en cualquier caso la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica.