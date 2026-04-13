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Una lancha rápida de la Guardia Revolucionaria Iraní navega alrededor de un petrolero frente a las costas de Bandar Abbas, al sur de Irán, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Hasan Shirvani
Una lancha rápida de la Guardia Revolucionaria Iraní navega alrededor de un petrolero frente a las costas de Bandar Abbas, al sur de Irán, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Hasan Shirvani
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la “seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

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