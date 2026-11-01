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Resumen

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El 1 de noviembre de 2026, automovilistas iraníes pasaron junto a un cartel del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el centro de Teherán. Foto: ATTA KENARE / AFP
El 1 de noviembre de 2026, automovilistas iraníes pasaron junto a un cartel del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el centro de Teherán. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán advirtió este domingo que una nueva guerra con Estados Unidos podría prolongarse más que el último y más reciente conflicto y que el presidente estadounidense, Donald Trump, no sería quien determine su duración.

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