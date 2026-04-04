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Se observa humo en una zona del aeropuerto internacional de Kuwait tras un presunto ataque con drones el 1 de abril de 2026. (Foto de AFP).
Se observa humo en una zona del aeropuerto internacional de Kuwait tras un presunto ataque con drones el 1 de abril de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

El Ejército iraní afirmó este sábado haber atacado varios objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en una nueva fase de sus operaciones con drones.

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