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Resumen

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Un video publicado por el sitio web Sepah News de la Guardia Revolucionaria de Irán el 14 de julio de 2026, muestra el lanzamiento de misiles hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP).
Un video publicado por el sitio web Sepah News de la Guardia Revolucionaria de Irán el 14 de julio de 2026, muestra el lanzamiento de misiles hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.

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