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Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este viernes que atacaron un petrolero de bandera togolesa en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.
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