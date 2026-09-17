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Resumen

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Unos viajeros iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria antiamericana —instalada en la plaza Enghelab de Teherán el 14 de septiembre de 2026— que reza en persa: «El ejército del diablo se ahogará en el golfo Pérsico». (ATTA KENARE / AFP)
Unos viajeros iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria antiamericana —instalada en la plaza Enghelab de Teherán el 14 de septiembre de 2026— que reza en persa: «El ejército del diablo se ahogará en el golfo Pérsico». (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este viernes que atacaron un petrolero de bandera togolesa en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

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