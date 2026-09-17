Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este viernes que atacaron un petrolero de bandera togolesa en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

“El petrolero ‘Trend’, que navega bajo bandera togolesa, fue blanco de un ataque e interceptado después de que se declarara un incendio a bordo”, precisó en el texto el ejército ideológico iraní.

Esa fuerza de élite mencionó un intento de “paso ilegal” por esta ruta vital para el tránsito mundial de hidrocarburos que tiene bloqueada desde el inicio de la guerra con Estados Unidos en febrero pasado.

El jueves por la noche, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó de un “incidente de seguridad en el estrecho de Ormuz, a 16 millas náuticas (29,5 km) al noreste de Jasab, Omán”.

Sin embargo, la UKMTO no dio detalles sobre la embarcación en cuestión, de la que se desconoce si es la misma mencionada por los Guardianes de la Revolución.

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