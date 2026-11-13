Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber atacado un sistema de radar de alerta temprana estadounidense en Baréin, según un comunicado difundido el viernes por la prensa estatal, una versión que fue desmentida por Estados Unidos.

“Hace unas horas, los cazas de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) atacaron y destruyeron el radar de alerta temprana de los agresores estadounidenses en la isla de Baréin, en respuesta a la agresión aérea del enemigo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik”, dijo esa fuerza de élite en el comunicado, en referencia a una ciudad portuaria en el sur de Irán.

“Esta es una seria advertencia al enemigo agresor para que cese sus provocaciones aéreas y el contrabando de petróleo en el Estrecho de Ormuz”, agregó el texto, publicado por la prensa estatal en Telegram.

Poco después, Estados Unidos negó que los Guardianes de la Revolución hubieran destruido un sistema de radar en Baréin, y aseguró que sus fuerzas habían interceptado dos drones iraníes que se dirigían al país.

El 10 de noviembre de 2026, ciudadanos iraníes participaron en un curso militar para voluntarios en el campo de entrenamiento "Janfada" (Sacrificio por la Patria), habilitado para mujeres en la plaza Azadi de Teherán. Foto: Atta KENARE / AFP / ATTA KENARE

“El IRGC lanzó dos drones de ataque unidireccionales hacia Baréin y ambos fueron derribados por fuerzas estadounidenses”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en X, y añadió que no hubo heridos ni daños.

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