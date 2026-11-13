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El 3 de noviembre de 2026, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, los iraníes ondearon banderas frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí, exigiendo justicia para su líder y venganza contra el presidente de Estados Unidos. Foto: ATTA KENARE / AFP
El 3 de noviembre de 2026, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, los iraníes ondearon banderas frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí, exigiendo justicia para su líder y venganza contra el presidente de Estados Unidos. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber atacado un sistema de radar de alerta temprana estadounidense en Baréin, según un comunicado difundido el viernes por la prensa estatal, una versión que fue desmentida por Estados Unidos.

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