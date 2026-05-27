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Foto de la agencia iraní ISNA el 4 de mayo de 2026 con barcos bloqueados en el estrecho de Ormuz. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA/AFP
Foto de la agencia iraní ISNA el 4 de mayo de 2026 con barcos bloqueados en el estrecho de Ormuz. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA/AFP
Por Agencia AFP

Las fuerzas iraníes dispararon contra cuatro barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, informó este jueves la cadena estatal IRIB, el mismo día en que Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques en el sur de la república islámica.

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