Las fuerzas iraníes dispararon contra cuatro barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, informó este jueves la cadena estatal IRIB, el mismo día en que Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques en el sur de la república islámica.

“Cuatro embarcaciones intentaron cruzar el estrecho de Ormuz y entrar en el golfo Pérsico sin coordinarse con las fuerzas de seguridad”, publicó IRIB en la plataforma de mensajería Telegram, al indicar que el incidente tuvo lugar alrededor de las 00H35 locales (21H05 GMT del miércoles), pero sin dar detalles sobre el estado de los buques.

“Se les advirtió, pero como ignoraron la advertencia, se les dispararon tiros de advertencia, lo que los obligó a regresar”, agregó.

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Horas antes, el ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad sureña de Bandar Abás, dijo un funcionario estadounidense, que describió las acciones como “puramente defensivas”.

“Hoy, las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz”, dijo en un comunicado a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

“Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron”, agregó.