El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible “quedaron envueltos en llamas”, según detalló Tangsiri en la red social X.

Irán aseguró este sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Tras este ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bombardeo se dirigió contra objetivos militares y que optó por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que podría reconsiderar si persiste cualquier bloqueo en el golfo Pérsico.

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

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El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles 11 de marzo una resolución en la que reclama el “cese inmediato” de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. (AFP)

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