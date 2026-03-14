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Isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. (Foto: EFE/hossein/ Tasnim News)
Isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. (Foto: EFE/hossein/ Tasnim News)
Por Agencia EFE

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

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