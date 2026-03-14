Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.
El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.
LEE: Colombia tendrá 14 candidatos presidenciales en las elecciones del 31 de mayo
Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible “quedaron envueltos en llamas”, según detalló Tangsiri en la red social X.
Irán aseguró este sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.
Tras este ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bombardeo se dirigió contra objetivos militares y que optó por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que podría reconsiderar si persiste cualquier bloqueo en el golfo Pérsico.
MÁS: Relator de la ONU acusa a EEUU ante la CIDH de “ejecuciones extrajudiciales” en bombardeos antidrogas en el Caribe
Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.
VIDEO RECOMENDADO
- Justicia argentina halla mensajes clave entre Milei y empresario implicado en caso $LIBRA
- Israel dice haber matado 350 miembros de Hezbolá en Líbano, donde hay casi 800 fallecidos
- Petro dice que el supuesto narco Sebastián Marset, capturado en Bolivia, quería asesinarlo
- Bolsonaro es hospitalizado con bronconeumonía y sin previsión de alta
- La misión más peligrosa: el plan de EE.UU. para entrar en Irán y capturar su uranio nuclear
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.