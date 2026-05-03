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Iraníes pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio de la plaza Valiasr en Teherán el 2 de mayo de 2026. (Foto de AFP).
Iraníes pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio de la plaza Valiasr en Teherán el 2 de mayo de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con Irán.

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