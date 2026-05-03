La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con Irán.

“El margen de decisión de Estados Unidos se ha reducido”, aseveró la inteligencia de la Guardia en la red social X.

Además, indicó que “Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, después de que Teherán enviara una propuesta para un acuerdo de paz a Washington, la cual Trump dijo anoche que revisará pronto, aunque sostuvo que “no puedo imaginar que sea aceptable”.

El organismo militar iraní también dijo que Irán ha establecido un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten el supuesto bloqueo de los puertos iraníes, aunque no detalló la fecha límite ni ofreció más información sobre esa medida.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia, Irán presentó, a través de Pakistán como país mediador, una propuesta de 14 puntos a EE.UU. para poner fin definitivo a la guerra que inició el 28 de febrero y que cesó tras una tregua extendida indefinidamente para dar margen a las negociaciones de paz.

Ciudadanos iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Entre los puntos incluidos en la propuesta figuran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones, el levantamiento de sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto, y desde entonces no han llegado a un acuerdo para reanudar las conversaciones, sin embargo, prosiguen los intercambios de mensajes.