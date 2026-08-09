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Resumen

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Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que mantendrán el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía crucial para la economía mundial, hasta que Estados Unidos acepte todas las exigencias de Teherán, entre ellas el pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra.

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