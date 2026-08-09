Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que mantendrán el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía crucial para la economía mundial, hasta que Estados Unidos acepte todas las exigencias de Teherán, entre ellas el pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra.

Esta ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos permanece bloqueada por Irán, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización.

Los continuos ataques en esta vía marítima, por donde antes de la guerra transitaban libremente los buques, provocaron el fracaso de una tregua alcanzada en abril.

Los mediadores instan a ambas partes a retomar los términos de un memorando firmado posteriormente, en junio, que establecía una hoja de ruta para abrir negociaciones de paz.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, afirmó que las conversaciones con Omán sobre el tránsito y la gestión del estrecho de Ormuz “se acercan a su etapa final”. Omán está ubicado en la orilla opuesta de Ormuz.

Sin embargo, advirtió que la reapertura de la estratégica vía marítima sigue condicionada al cumplimiento de otras exigencias y al pago de compensaciones.

También negó este domingo que Irán esté negociando directamente con Estados Unidos y aseguró que ambas partes se limitan a “intercambiar mensajes” a través de intermediarios.

El jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, expuso el sábado una serie de condiciones para reabrir el estrecho, entre ellas el fin de lo que calificó como la “guerra y agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak”.

Donald Trump se pronunció a través de Truth y negó informaciones sobre una supuesta escasez de armamento en medio del conflicto con Irán. (Foto: AFP) / SAUL LOEB

Reclamó también el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de sus activos congelados y “la indemnización integral” por los daños causados por la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que su estrategia consiste en mantener cerrado el estrecho “hasta que el enemigo acepte todas nuestras condiciones”.

“El estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra y no simplemente una vía marítima”, subrayaron.

Ataques continuos

El tránsito por Ormuz cayó significativamente ante los ataques iraníes contra buques.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó el sábado lo que calificó como un “ataque hostil iraní con un misil contra un buque petrolero perteneciente a la ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar bajas”.

Posteriormente, la agencia marítima británica UKMTO dijo que un barco fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán en el estrecho, causando un incendio que fue apagado sin causar víctimas. No quedó claro si se trata del mismo barco.

El Ministerio de Exteriores de Omán condenó el sábado los “ataques repetidos contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz”, aunque sin señalar directamente a Irán.

También indicó que las negociaciones en curso sobre las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz avanzan en un clima “positivo y constructivo”, e instó a evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo los progresos alcanzados.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, concebido como una base para negociar una solución permanente, establecía que Teherán y Mascate definirían las futuras reglas de navegación en el estrecho en coordinación con otros países del Golfo y de conformidad con el derecho internacional vigente.

Ciudadanos iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política con banderas nacionales de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo

La legislación internacional prohíbe el cobro de peajes en este tipo de vías marítimas internacionales.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo que atacaron una instalación petrolera saudita en la costa del mar Rojo.

La acción forma parte de los intentos del movimiento respaldado por Teherán de afectar una segunda ruta marítima clave para el comercio internacional.