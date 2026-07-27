Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: FE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: FE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán afirmó este lunes que Estados Unidos está “atrapado en el pantano” creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, y rechazó que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.