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Una mujer iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí pintado en una pared de la capital de Irán, Teherán, el 10 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí pintado en una pared de la capital de Irán, Teherán, el 10 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán afirmó este lunes que, en su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos, había pedido el fin de la guerra en toda la región y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

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