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Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP) /
Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán anunció este sábado que ha acordado con Omán una ruta segura para la navegación por el estrecho de Ormuz, aunque indicó que las conversaciones sobre algunos asuntos pendientes continúan entre ambos países para ultimar el acuerdo y emitir una declaración conjunta.

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