Irán anunció este sábado que ha acordado con Omán una ruta segura para la navegación por el estrecho de Ormuz, aunque indicó que las conversaciones sobre algunos asuntos pendientes continúan entre ambos países para ultimar el acuerdo y emitir una declaración conjunta.

“Las conversaciones han registrado avances positivos durante las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de la ruta de navegación”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, en una entrevista con la agencia iraní especializada en asuntos de defensa Defa Press.

Baghaei no dio detalles sobre la ruta acordada, pero explicó que los contactos entre ambos países continúan para cerrar los asuntos pendientes, entre ellos la declaración conjunta que las partes deberán emitir, y aseguró que se informará una vez que el proceso haya concluido.

El portavoz iraní subrayó que el entendimiento entre Teherán y Mascate es un acuerdo independiente entre los dos países destinado a garantizar el tránsito seguro de los buques por Ormuz y sostuvo que las negociaciones han avanzado pese a las “obstrucciones” de Estados Unidos.

El diplomático reiteró, sin embargo, que la plena normalización del tránsito comercial por el estrecho dependerá, entre otros factores, del fin de las “acciones ilegales, injerencias, amenazas y bloqueo marítimo” estadounidense, así como de la reparación de los incumplimientos de los compromisos estipulados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington en junio.

El acuerdo sobre la ruta forma parte de las negociaciones que Irán y Omán, como Estados ribereños del estratégico estrecho, iniciaron hace tres meses para establecer una vía segura para el tránsito por esa vía marítima, por la que pasaba el 20 % del petróleo mundial antes del inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre de Ormuz tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio, mientras Washington restableció el bloqueo naval contra el país persa.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en los mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump aseguró el lunes 3 de agosto que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán, a pesar de la desmentida de Teherán poco antes, y sostuvo que estas conversaciones son "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica. (AFP)

SOBRE EL AUTOR