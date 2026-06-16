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Iraníes cerca de una valla publicitaria de los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini y el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán el 15 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Iraníes cerca de una valla publicitaria de los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini y el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán el 15 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

El canciller iraní aseguró el martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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