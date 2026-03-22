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Vehículos circulan por una autopista con columnas de humo negro elevándose, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AFP)
Vehículos circulan por una autopista con columnas de humo negro elevándose, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

Las infraestructuras de agua y energía de Irán han sufrido “graves daños” desde que empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel, denunció el domingo el ministro de Energía del país.

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