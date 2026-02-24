Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. Foto: EFE/ Jorge Jerónimo/ Archivo
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. Foto: EFE/ Jorge Jerónimo/ Archivo
Por Agencia EFE

Irán no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, aseguró este martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a dos días de la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.