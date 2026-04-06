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Una mujer cruza la calle frente a una gran pancarta política que muestra misiles siendo disparados detrás de manifestantes de Irán en la plaza Valiasr, en Teherán, el 6 de abril de 2026. (ATTA KENARE / AFP).
Una mujer cruza la calle frente a una gran pancarta política que muestra misiles siendo disparados detrás de manifestantes de Irán en la plaza Valiasr, en Teherán, el 6 de abril de 2026. (ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán afirmó este lunes que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

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