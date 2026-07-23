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Resumen

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Iraníes cerca de una valla publicitaria de los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini y el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán el 15 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Iraníes cerca de una valla publicitaria de los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini y el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán el 15 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchi, aseguró este jueves que Irán no tiene problemas de mediación con Estados Unidos y que el problema en las negociaciones es el “enfoque irrazonable y hegemónico” de Washington, que no quiere respetar los intereses iraníes.

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