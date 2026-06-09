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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa en Estambul, el 30 de enero de 2026. (Handout / Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa en Estambul, el 30 de enero de 2026. (Handout / Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía / AFP)
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Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó la madrugada de este miércoles que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier “ataque o amenaza”, después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Irán.

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