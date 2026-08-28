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Resumen

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Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Foto: EFE/Tatyana Makeyeva/Pool
Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Foto: EFE/Tatyana Makeyeva/Pool
Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, afirmó este viernes que “no es imposible” retomar el camino de la diplomacia con Estados Unidos si Washington reconoce los derechos de la República Islámica y cumple con sus compromisos, cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra.

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