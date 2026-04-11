Irán afirmó este sábado que si Estados Unidos prioriza sus intereses en las negociaciones de paz que tendrán lugar en Islamabad es “probable” alcanzar un acuerdo “beneficioso para ambas partes y para el mundo”.

“Si negociamos en Islamabad con representantes de ‘Estados Unidos Primero’, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo”, escribió en X el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, a unas horas de que comiencen las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní en la capital paquistaní.

Aref añadió, sin embargo: “Si nos enfrentamos a representantes de ‘Israel Primero’, no habrá acuerdo”.

En ese caso, señaló que “inevitablemente Irán continuará su defensa con aún más firmeza que antes, y el mundo afrontará mayores costes”.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabeza la delegación de su país en las negociaciones, afirmó esta madrugada, a su llegada a Islamabad, que mantiene la “buena voluntad” para negociar, aunque recalcó su absoluta falta de confianza hacia Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

“Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones”, sentenció, en referencia a las negociaciones nucleares de 2025 y de enero pasado, que terminaron en ofensivas israelí-estadounidenses contra el país persa.

Además de Qalibaf, forman parte de la delegación iraní el ministro de Exteriores, Abas Araqchi; y el secretario del Consejo de Defensa de Irán, Ali Akbar Ahmadian, entre otras autoridades del sector militar y financiero.

La delegación de EE.UU., a su vez, la conforman el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump, además de representantes del Pentágono.

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