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Una iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, un día después de la tregua. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, un día después de la tregua. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán afirmó este sábado que si Estados Unidos prioriza sus intereses en las negociaciones de paz que tendrán lugar en Islamabad es “probable” alcanzar un acuerdo “beneficioso para ambas partes y para el mundo”.

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