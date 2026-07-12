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Resumen

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Varias personas circulan en coche junto a una valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Varias personas circulan en coche junto a una valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El portavoz del ejército de Irán, Mohammad Akraminia, afirmó este domingo que la lista de objetivos militares de su país “se ha actualizado” y que están preparados para cualquier escenario, después de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar 1.000 misiles contra Irán si intentan asesinarle.

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