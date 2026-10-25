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Resumen

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Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Foto: EFE/Tatyana Makeyeva/Pool
Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Foto: EFE/Tatyana Makeyeva/Pool
Por Agencia AFP

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo el domingo que una posible reanudación de la guerra con Israel y Estados Unidos no cambiaría la política de su país, mientras que las negociaciones entre Teherán y Washington permanecen estancadas.

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