El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo el domingo que una posible reanudación de la guerra con Israel y Estados Unidos no cambiaría la política de su país, mientras que las negociaciones entre Teherán y Washington permanecen estancadas.

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes amenazas de nuevos ataques contra la república islámica por parte de Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Washington “podría llevar a cabo otra pequeña ‘Furia Épica’”, en referencia a la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán que comenzó el 28 de febrero.

“Últimamente se ha hablado de una nueva guerra, pero yo ya estoy pensando en el período posterior a la guerra. Haya guerra o no, nuestras políticas siguen siendo las mismas”, expresó Araqchi durante un acto televisado en Teherán.

“Ya lo han hecho dos veces y han visto los resultados. Si quieren intentarlo de nuevo, saben que no obtendrán un resultado diferente a los pasados”, agregó.

Un alto el fuego, pactado el 8 de abril, puso fin a los combates más intensos entre Irán y Estados Unidos, salvo los disparos esporádicos en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.

No obstante, los ataques en el paso marítimo se han reducido en las últimas semanas.

Combatientes del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, viajan en la parte trasera de un camión durante los combates contra los hutíes, apoyados por Irán, en el frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, el 21 de octubre de 2026. Foto: AFP / -

Desde el inicio de la guerra, Teherán reclama el control de este estrecho y ataca frecuentemente a los barcos que transitan por él sin su autorización.

Washington impone en represalia un bloqueo naval a los puertos iraníes y escolta a los petroleros, que son cada vez más numerosos en cruzar la vía marítima.

En junio, Irán acordó con Estados Unidos un memorando de entendimiento que establecía un marco para una solución permanente al conflicto, pero el pacto se desmoronó más tarde cuando cada parte acusó a la otra de violarlo.

Desde entonces, las negociaciones se encuentran prácticamente estancadas, y las recientes conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán al margen de la Asamblea General de la ONU no lograron ningún avance.

“La guerra actual lo ha cambiado todo. Debemos aceptar que se imponen nuevas realidades. Las rutas marítimas a través del estrecho de Ormuz ya no serán las mismas, y la gestión del estrecho tampoco será la misma”, sostuvo el canciller iraní.

“Para lograr la paz y la estabilidad, nuestra región debe avanzar hacia la ausencia total de fuerzas extranjeras”, sentenció.

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