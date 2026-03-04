Escuchar
El petrolero con bandera de Singapur Hafnia Nile en llamas en Tanjung Sedili, cerca de Singapur, el 19 de julio de 2024. (Handout / Agencia de Control Marítimo de Malasia / AFP)
Por Agencia AFP

Un petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

