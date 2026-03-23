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La agencia de noticias iraníes Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, y la agencia local Meher difundieron la noche del domingo la imagen de una pegatina con una fotografía del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a una frase de agradecimiento. Foto: EFE/ Tasnim News Agency
La agencia de noticias iraníes Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, y la agencia local Meher difundieron la noche del domingo la imagen de una pegatina con una fotografía del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a una frase de agradecimiento. Foto: EFE/ Tasnim News Agency
Por Agencia EFE

La agencia de noticias iraníes Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, y la agencia local Meher difundieron la noche del domingo la imagen de una pegatina con una fotografía del primer ministro del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a una frase de agradecimiento adherida supuestamente a un misil dirigido contra Israel.

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