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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso antes de abordar un avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán el 23 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia iraní / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso antes de abordar un avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán el 23 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia iraní / AFP).
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Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, agradeció al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sus esfuerzos para “alcanzar un acuerdo” con Estados Unidos, una afirmación que se produce en medio de las especulaciones acerca de la firma de un memorando de entendimiento entre los dos rivales para poner fin al conflicto.

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