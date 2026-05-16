El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, elogió este sábado al papa León XIV por su postura “moral, lógica y justa” frente a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero.

“Expreso a Su Santidad mis más cálidos y sinceros saludos y le agradezco su postura moral, lógica y justa respecto a los ataques perpetrados el 28 de febrero por el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó Pezeshkian en un mensaje dirigido al pontífice, que ha llamado en diversas ocasiones a Teherán y Washington a promover la paz y alejar la amenaza de la guerra, según informó la agencia IRNA.

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Pezeshkian aseguró que su país mantiene su compromiso con la diplomacia y las soluciones pacíficas para resolver sus problemas con Estados Unidos, a pesar de que Washington ha lanzado ataques contra Teherán en dos ocasiones en medio de negociaciones.

“La República Islámica de Irán ha demostrado siempre que está comprometida con la diplomacia y las soluciones pacíficas para resolver los problemas, también con el Gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.

El mandatario iraní afirmó además que la resistencia de su país frente a las “demandas ilegales” de EE.UU. en las negociaciones de paz, bajo mediación de Pakistán, “equivale a defender el derecho internacional y los elevados valores humanos”.

“Por ello, se espera que la comunidad internacional adopte un enfoque realista y justo y haga frente a las demandas ilegales y las políticas aventureras y peligrosas de Estados Unidos”, sostuvo Pezeshkian.

El presidente iraní también responsabilizó a EE.UU. e Israel por la situación actual en el estrecho de Ormuz debido a sus “ataques ilegales”, al uso del territorio y espacio aéreo de países ribereños del golfo Pérsico para bombardear Irán y al bloqueo marítimo impuesto sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril por parte de Washington.

Pezeshkian afirmó que, una vez desaparezca la actual situación de inseguridad, las condiciones de tránsito en el estrecho de Ormuz volverán a la normalidad.

“Irán aplicará mecanismos de supervisión y control eficaces y profesionales, conforme al derecho internacional, para reforzar la seguridad del tránsito por esta estratégica vía marítima”, agregó.

La República Islámica bloqueó este estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de los precios de los combustibles.

Al mismo tiempo, Teherán insiste en que permite el paso de buques que sigan las rutas establecidas por la Armada iraní y que tiene la intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho mediante la aprobación de un proyecto de ley.

Estados Unidos ha reaccionado al bloqueo de Ormuz imponiendo un cerco sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

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Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)

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