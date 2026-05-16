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El papa León XIV se dirige a la multitud durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV se dirige a la multitud durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, elogió este sábado al papa León XIV por su postura “moral, lógica y justa” frente a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero.

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