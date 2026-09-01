Cuatro personas murieron, incluido un niño, y más de 50 resultaron heridas cuando asistían a una boda que fue alcanzada por un ataque de Estados Unidos en el sur de Irán, informó el martes la Media Luna Roja iraní.

La metralla de los misiles estadounidenses impactó una vivienda en la provincia de Hormozgán, donde se “celebraba una boda”, señaló el organismo en X.

Targeting a wedding and slaughtering innocent civilians in Kuhestak, Iran, is the ultimate proof of the utter desperation of the fake defenders of human rights, a repetition of their atrocities in Minab and Lamerd.



Make no mistake: these crimes will not go unpunished. Nothing… pic.twitter.com/3EcHmkxxqZ — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) September 1, 2026

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Cuatro personas murieron, incluido un niño pequeño, y más de 50 resultaron heridas, añadió.

Un video difundido por una cuenta del gobierno iraní mostró una gran cantidad de escombros y daños en lo que describió como el lugar de la boda tras el ataque estadounidense.

Al fondo se escuchaban gritos de personas.

Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, había reportado previamente dos muertos.

El hecho se produjo exactamente en la ciudad de Kuhestak, en el condado de Sirik, ubicado a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanzó ataques este martes contra Irán por segunda vez en pocos días.

Los ataques se produjeron después de “recientes intentos de agresión por parte de (la Guardia Revolucionaria iraní) contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región”, señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

El martes, medios iraníes informaron de explosiones en varias ciudades a lo largo y al este de Ormuz, así como en un aeropuerto de la provincia meridional de Kermán.

Estados Unidos entró en guerra con Irán el 28 de febrero, cuando lanzó junto con Israel una serie de ataques en territorio iraní.

Los diálogos entre ambos países están actualmente estancados, tras el fracaso de un protocolo de acuerdo firmado en junio por Washington y Teherán.

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Irán atacó el lunes 31 de agosto objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. (AFP)

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