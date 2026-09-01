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Viviendas en la ciudad de Kuhestak, en el condado de Sirik, ubicado a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz, señaladas como víctimas de ataques de Estados Unidos en Irán. (Captura de X @Ebrahimazizi33)
Viviendas en la ciudad de Kuhestak, en el condado de Sirik, ubicado a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz, señaladas como víctimas de ataques de Estados Unidos en Irán. (Captura de X @Ebrahimazizi33)
Por Agencia AFP

Cuatro personas murieron, incluido un niño, y más de 50 resultaron heridas cuando asistían a una boda que fue alcanzada por un ataque de Estados Unidos en el sur de Irán, informó el martes la Media Luna Roja iraní.

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