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Una bola de fuego se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashoura, en Beirut, en la madrugada del 18 de marzo de 2026. Foto: FADEL Itani / AFP
Una bola de fuego se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashoura, en Beirut, en la madrugada del 18 de marzo de 2026. Foto: FADEL Itani / AFP
/ FADEL ITANI
Por Agencia AFP

Al menos 12 personas murieron y 41 resultaron heridas este miércoles en unos ataques israelíes en el corazón de Beirut, uno de los epicentros de la guerra regional desatada en torno a Irán, según el ministerio libanés de Sanidad.

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