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Soldados estadounidenses patrullan la ciudad de al-Qahtaniyah, en la provincia nororiental siria de Hasakeh, cerca de la frontera con Turquía, el 14 de marzo de 2022. (Delil souleiman / AFP)
Soldados estadounidenses patrullan la ciudad de al-Qahtaniyah, en la provincia nororiental siria de Hasakeh, cerca de la frontera con Turquía, el 14 de marzo de 2022. (Delil souleiman / AFP)
/ DELIL SOULEIMAN
Por Agencia AFP

Alrededor de 200 militares estadounidenses han resultado heridos en siete países de Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el lunes un portavoz del ejército estadounidense.

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