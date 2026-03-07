Escuchar
Columnas de humo tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

Al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas la madrugada de este sábado en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido.

