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Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Por Agencia EFE

Al menos ocho buques, uno de ellos comercial, transitaron el lunes por el estrecho de Ormuz, cuyos cruces se mantuvieron “prácticamente estables” pese a los ataques contra embarcaciones en esta estratégica vía, la operación de asistencia de EE.UU. y el bloqueo, informó este martes la plataforma Kpler.

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