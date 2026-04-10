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Fotografía de archivo de un barco cruzando el estrecho de Ormuz. EFE/ Divyakant Solanki
Fotografía de archivo de un barco cruzando el estrecho de Ormuz. EFE/ Divyakant Solanki
Por Agencia EFE

Al menos nueve buques transitaron por el estratégico estrecho de Ormuz el jueves, en comparación con los cinco registrados la jornada anterior, primer día de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, informó este viernes la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

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