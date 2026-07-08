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Resumen

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Fotografía de archivo de aviones militares en un portaviones de Estados Unidos. Foto: EFE/Stephanie Lecocq
Fotografía de archivo de aviones militares en un portaviones de Estados Unidos. Foto: EFE/Stephanie Lecocq
Por Agencia EFE

Al menos nueve militares iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán esta madrugada en la ciudades de Bushehr, Bandar Mahshahr y Bandar Abbas, informaron este miércoles fuentes de los cuerpos de seguridad de la República Islámica.

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