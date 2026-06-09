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El humo y los escombros se elevan tras un ataque aéreo israelí en Tiro, Líbano, el 9 de junio de 2026. (Foto de KAWANT HAJU / AFP).
El humo y los escombros se elevan tras un ataque aéreo israelí en Tiro, Líbano, el 9 de junio de 2026. (Foto de KAWANT HAJU / AFP).
/ KAWANT HAJU
Por Agencia EFE

Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas en un ataque israelí contra un barrio residencial en la ciudad histórica de Tiro, ubicada en el sur del Líbano, donde el Ejército de Israel emitió esta mañana una orden de evacuación para distintas áreas, entre ellas la zona cristiana.

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