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La estación de tren Savidor afectada por un ataque iraní, en Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Fuerzas de Defensa de Israel / EFE)
La estación de tren Savidor afectada por un ataque iraní, en Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Fuerzas de Defensa de Israel / EFE)
/ Fuerzas de Defensa de Israel
Por Agencia EFE

Una nueva andanada de ataques de Irán contra Israel mató al menos a una persona en la región de Sharon, al norte de Tel Aviv, en la noche del miércoles, según informaron los servicios de emergencia.

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