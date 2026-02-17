Irán: Jamenei cierra la puerta a negociar sus misiles con Estados Unidos

Escuchar
El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, este viernes en Teherán. Foto: EFE/EPA/Oficina del líder supremo de Irán
Por Agencia EFE

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, cerró este martes la puerta a negociar con Estados Unidos el alcance y el tipo de misiles con los que cuenta la República Islámica porque un país “sin armamento disuasorio queda a merced de sus enemigos”.

