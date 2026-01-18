Un ataque contra el guía supremo de Irán sería una declaración de guerra, afirma el presidente

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este domingo que cualquier ataque contra el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, será considerado como una declaración de guerra.

“ Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní ”, apuntó Pezeshkian en un mensaje en la red X, en lo que parece ser una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que llegó el momento de buscar un nuevo líder para Irán.

Irán cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas, que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de la vida y que derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Antes del anuncio de Netblocks, la agencia de noticias iraní Tasnim reportó que las autoridades estaban estudiando restablecer el acceso a internet “de forma progresiva”.

Las llamadas telefónicas al extranjero se restablecieron parcialmente el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.

Periodistas de AFP en Teherán pudieron conectarse a internet este domingo aunque la mayoría de los proveedores de acceso seguían bloqueados.

Ciudadanos iraníes reportaron haber sido capaces de enviar y recibir mensajes de Whatsapp.

Las manifestaciones disminuyeron tras la represión, que grupos de derechos humanos han calificado de “masacre” llevada a cabo bajo la cobertura de un apagón de comunicaciones.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves 15 de enero un alto cargo saudita. (AFP)