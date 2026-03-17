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El secretario general del Consejo Supremo de la seguridad nacional de Irán, Alí Lariyani, en Teherán, el 12 de septiembre de 2007. (Abedin Taherkenareh / EFE)
El secretario general del Consejo Supremo de la seguridad nacional de Irán, Alí Lariyani, en Teherán, el 12 de septiembre de 2007. (Abedin Taherkenareh / EFE)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, fue confirmada este martes por el gobierno iraní, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo anoche en Teherán.

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