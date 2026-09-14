Irán, aliado de los hutíes, negó este lunes estar implicado en la guerra civil en Yemen que libra ese grupo insurgente contra las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por Arabia Saudita.

El grupo tomó la semana pasada el control de la costa yemení del Mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, que ha cobrado vital importancia desde que la guerra entre Estados Unidos e Irán asfixia el estrecho de Ormuz.

Este lunes los hutíes afirmaron haber lanzado decenas de drones y misiles contra la monarquía petrolera, lo que llevó a la Defensa Civil saudita a emitir breves alertas en las ciudades vecinas de Khamis Mushait y Abha.

Un habitante de Khamis Mushait declaró a la AFP haber escuchado “intensas explosiones” que provocaron incendios. “La verdad no pudimos dormir nada”, dijo.

Bab el Mandeb se ha vuelto esencial para las exportaciones de petróleo sauditas debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz como parte de la guerra en Oriente Medio, pero los hutíes han declarado un bloqueo marítimo contra Riad.

La reanudación de los combates en Yemen coincide con un apaciguamiento de la guerra regional.

El lunes se pospuso una reunión prevista entre los Estados del Golfo e Irán sobre el futuro de Ormuz, y Teherán acusó a Riad de utilizar Yemen como “pretexto” para retrasar las conversaciones.

Teherán apoya desde hace mucho tiempo a los hutíes, a quienes considera parte de su “eje de resistencia” contra Israel, incluso con armas y tecnología.

Una mujer iraní pasa junto a un muro decorado con la imagen del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y las banderas nacionales, en el centro de Teherán, el 14 de septiembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Pero los analistas discrepan sobre hasta qué punto la república islámica está detrás de la reanudación de los combates.

“Irán no interviene en los asuntos yemeníes”, declaró a periodistas el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Irán ha amenazado anteriormente con abrir “nuevos frentes”, incluido Bab el Mandeb pero el portavoz aseguró que los hutíes son “totalmente independientes” y que “toman sus decisiones en función de sus propios intereses”.

La ofensiva hutí ha vuelto a disparar los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril.

Ahora la larga ruta a través del Canal de Suez y alrededor de África es la única segura para que el petróleo saudita llegue a los mercados asiáticos.

LEE TAMBIÉN: Hutíes aseguran haber atacado con decenas de misiles y drones una base aérea en Arabia Saudita

300 ataques en cinco días

La prolongada guerra civil de Yemen permaneció latente durante cuatro años antes de reactivarse en julio, cuando los hutíes permitieron el aterrizaje en Yemen de un avión iraní a pesar del control saudita del espacio aéreo.

De este modo se convirtieron en los últimos actores en sumarse a la contienda bélica regional.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó el lunes que los últimos ataques del grupo tenían como objetivo “hangares de aviones de combate, radares, pistas de aterrizaje y depósitos de munición” en la base aérea del rey Jalid, en Khamis Mushait, en represalia por los ataques aéreos de Riad.

Acusó a Arabia Saudita de llevar a cabo “más de 300 ataques aéreos en los últimos cinco días” en todo Yemen.

La semana pasada, los medios de comunicación estadounidenses afirmaron que el presidente Donald Trump ha declinado una petición personal del príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, para intervenir en la guerra.

Un combatiente hutí porta un lanzagranadas RPG-7 durante una campaña para movilizar a más combatientes en medio de una escalada de los combates en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).

Los hutíes tomaron la capital, Saná, en 2014, al inicio de la guerra civil, lo que obligó al Gobierno a trasladarse a Adén, en el sur.

Al año siguiente, Arabia Saudita lideró una coalición para intervenir junto al gobierno, con olas sucesivas de ataques aéreos.

La situación ha sumido al país en una de las peores catástrofes humanitarias del mundo.

En 2025, la ONU advirtió de que 17 millones de yemeníes tenían dificultades para alimentarse y que otro millón se enfrentaba a una situación de hambre extrema.

El domingo, la agencia de la ONU para las migraciones informó de que la reanudación de los combates en el país más pobre del mundo árabe obligó a 86.000 personas a huir de sus hogares, y que esa cifra había aumentado en 10.000 en tan solo un día.