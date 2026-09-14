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Resumen

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Un hombre pasa junto a un mural del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en una calle del centro de Teherán el 31 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre pasa junto a un mural del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en una calle del centro de Teherán el 31 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán, aliado de los hutíes, negó este lunes estar implicado en la guerra civil en Yemen que libra ese grupo insurgente contra las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por Arabia Saudita.

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