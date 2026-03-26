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Esta foto del 1 de febrero de 2025 muestra al comandante de la Armada iraní, el almirante Alireza Tangsiri, hablando con un reportero durante la presentación del misil de crucero naval Qadr-380. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Esta foto del 1 de febrero de 2025 muestra al comandante de la Armada iraní, el almirante Alireza Tangsiri, hablando con un reportero durante la presentación del misil de crucero naval Qadr-380. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
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Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque “preciso y letal” al comandante de la Armada de Irán Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

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