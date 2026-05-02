Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.

“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

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Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.

Estas declaraciones se producen después de que Trump considerara anoche insatisfactoria la última propuesta de Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

La agencia oficial iraní IRNA informó el jueves de que Irán había entregado una nueva propuesta a Pakistán, país mediador en las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Teherán ya presentó una propuesta la semana pasada a Washington, a través de Islamabad, en la que ofrecía una negociación en varias fases, centrada inicialmente en el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz por ambas partes, dejando para una etapa posterior la cuestión del programa nuclear iraní.

Medios estadounidenses informaron de que esa propuesta no convenció a Trump por aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Las partes acordaron el pasado 8 de abril una tregua inicial de dos semanas tras 39 días de enfrentamientos, que posteriormente fue prorrogada de forma indefinida para dar margen a las negociaciones entre Teherán y Washington.

Sin embargo, las conversaciones directas entre ambos permanecen estancadas ante la negativa iraní a sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

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A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)

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