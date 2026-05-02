Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una enorme valla publicitaria, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de mayo de 2026. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Un hombre iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una enorme valla publicitaria, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de mayo de 2026. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Agencia EFE

Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.