Irán amenazó este miércoles a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.

“Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses”, afirmó el general Ali Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

La guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán. Teherán respondió con ataques a las monarquías árabes del Golfo, aliadas de Washington, que albergan bases militares norteamericanas.

MIRA AQUÍ: Emiratos Árabes Unidos afirma que Irán disparó dos misiles balísticos contra su territorio

“Parece improbable que un número tan elevado de aviones militares, en particular aviones cisterna, se encuentre en bases regionales sin el conocimiento de los países anfitriones”, declaró el general iraní.

Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

Los países del Golfo “que han publicado declaraciones afirmando que no autorizarían a Estados Unidos a utilizar su territorio contra Irán deben saber que estamos perfectamente al corriente”, aseguró el jefe de las fuerzas armadas iraníes.

Pese a una disminución de las hostilidades desde los primeros bombardeos israelíoestadounidenses y las represalias iraníes, las tensiones en la región siguen siendo elevadas después de casi seis meses de guerra.

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron el martes a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, caídos en el mar, que apuntaban a “la navegación marítima”.

Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de “los intercambios comerciales” y las “transacciones financieras” con Irán.

Una mujer ondea la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán el 17 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Irán negó haber lanzado misiles en el Golfo, y rechazó “categóricamente” las acusaciones emiratíes.

Sin diálogo

“No hay en este momento ninguna conversación ni discusión en curso ni programada con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente en vigor y efectivo. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas”, escribió por su parte el presidente estadounidense en su red Truth Social.

La declaración va a contracorriente de la del emisario y yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, quien el lunes habló de conversaciones “muy positivas y animadas” con Irán.

Según una fuente estadounidense contactada por la AFP, estos intercambios han sido suspendidos, y Trump ha pedido a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerque a las posiciones estadounidenses.

Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró el martes que el estrecho no se abriría mientras Washington no cumpla con sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio.

Este texto acordó sesenta días de tregua para negociar una solución diplomática duradera, pero acaba de expirar sin arrojar ningún resultado tangible.

El negociador iraní citó entre las condiciones de su país “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el desbloqueo de los activos (iraníes) congelados, el levantamiento del embargo petrolero” contra Irán, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

Trump plantea ahora la idea de convertir Ormuz en un “territorio estadounidense”, y el martes publicó en su red Truth Social un mapa que presenta así el estrecho.

Pese a las afirmaciones del dirigente republicano, el tráfico en la zona sigue siendo muy débil en comparación con sus niveles anteriores al conflicto.

Qatar, uno de los mediadores entre Teherán y Washington, afirmó el martes que un acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz “facilitaría” la reanudación de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

VIDEO RECOMENDADO