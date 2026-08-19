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Resumen

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Una mujer camina junto a una valla publicitaria contra Trump en Teherán, 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer camina junto a una valla publicitaria contra Trump en Teherán, 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Irán amenazó este miércoles a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.

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