Irán afirmó este viernes que Estados Unidos acelera una escalada generalizada de la guerra en Oriente Medio y advirtió a los países de la región que reconsideren su cooperación militar con Washington o, de lo contrario, “arderán en el fuego de la guerra”.

“Declaramos con toda claridad que los países musulmanes deben reconsiderar su cooperación y colaboración con Estados Unidos. De lo contrario, cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El alto mando militar aseguró que Washington “sigue, con una aceleración creciente, el camino de una escalada generalizada de la guerra regional” y sostuvo que esta estrategia busca “expandir y consolidar un dominio ilegítimo sobre toda la región”.

Abdolahi afirmó que Estados Unidos utiliza “el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos” de los países de Oriente Medio como “escudo defensivo para su desgastado ejército” y, al mismo tiempo, para reforzar “la maquinaria de guerra y seguridad” de Israel.

Asimismo, aseguró que la República Islámica y el denominado Eje de la Resistencia han modificado el equilibrio de poder en Oriente Medio y que la incapacidad de Washington para imponer sus objetivos contra Irán ha llevado a Estados Unidos e Israel a librar la guerra “desde detrás de las trincheras de los países musulmanes”, trasladando el coste del conflicto a los Estados de la región.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre Teherán y Washington, marcada por ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En las últimas semanas Irán ha lanzado ataques contra bases y objetivos de EE.UU. en los países de la región como Kuwait, Bahréin y Jordania en respuesta a la ofensivas estadounidenses contra su territorio.

Hoy, el Ejército de Kuwait aseguró que interceptó ataques iraníes con drones, aunque Teherán no ha anunciado aun ninguna la ofensiva.

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