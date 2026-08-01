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Resumen

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Conductores iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 1 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Conductores iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 1 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Agencia EFE

Irán afirmó este viernes que Estados Unidos acelera una escalada generalizada de la guerra en Oriente Medio y advirtió a los países de la región que reconsideren su cooperación militar con Washington o, de lo contrario, “arderán en el fuego de la guerra”.

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