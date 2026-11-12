icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varios visitantes recorren una exposición de misiles y drones en el Parque Nacional Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el oeste de Teherán. (EFE/Mohamadreza Karimian).
Varios visitantes recorren una exposición de misiles y drones en el Parque Nacional Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el oeste de Teherán. (EFE/Mohamadreza Karimian).
/ Mohamadreza Karimian
Por Agencia EFE

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, amenazó este jueves con atacar bases estadounidenses en Europa si son usadas para agredir a la República Islámica.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?