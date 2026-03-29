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Aeronaves de la Armada y del Cuerpo de Marines de Estados Unid en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto de la Armada de los EE. UU. / AFP).
Aeronaves de la Armada y del Cuerpo de Marines de Estados Unid en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto de la Armada de los EE. UU. / AFP).
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Por Agencia AFP

El jefe de la Marina del Ejército de Irán, Shahram Irani, afirmó el domingo que el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln será atacado si se pone a distancia de tiro.

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