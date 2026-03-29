El jefe de la Marina del Ejército de Irán, Shahram Irani, afirmó el domingo que el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln será atacado si se pone a distancia de tiro.

“En cuanto el grupo aeronaval del USS Abraham Lincoln esté a tiro, vengaremos la sangre de los mártires del buque Dena lanzando diferentes tipos de misiles mar-mar”, dijo en declaraciones recogidas por la televisión estatal, en referencia a la fragata iraní hundida por Estados Unidos el 4 de marzo.

Por otro lado, bombardeos israelíes y estadounidenses alcanzaron el domingo un muelle en una ciudad portuaria iraní cerca del estrecho de Ormuz, donde murieron cinco personas, informó la prensa estatal de Irán.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro”, informó la agencia oficial de noticias Irna.

Mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que Estados Unidos está preparando una ofensiva terrestre contra Irán.

“Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, dijo Qalibaf en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA.

El diario The Washington Post reportó que Estados Unidos se prepara para operaciones sobre el terreno en Irán. Este despliegue consistirá en incursiones en territorio iraní con fuerzas especiales, pero no una invasión a gran escala, afirmaron altos funcionarios estadounidenses.